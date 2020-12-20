南迴鐵路電氣化今在台東車站舉辦通車典禮，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌攜手出席，身為地主的台東縣長饒慶鈴缺席，下午和新北市長侯友宜合體現身新北歡樂耶誕城，一同宣傳行銷台東釋迦；對於為何缺席通車典禮？饒慶鈴說，台東超過3萬人口仰賴釋迦生活，這是她更在乎的事，所以他今天提早到新北市，行銷台東的優質釋迦。

饒慶鈴說，她今天特別提早到新北市展開事前作業，因為鳳梨釋迦對台東而言，除了有1萬位農民外，還有3萬多人仰賴釋迦生活，這是她更在乎的事。

(中時 )