缺席南迴通車、北上宣傳釋迦 饒慶鈴：這對我來說更重要 17:282020/12/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今和饒慶鈴共同行銷台東釋迦。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南迴鐵路電氣化今在台東車站舉辦通車典禮，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌攜手出席，身為地主的台東縣長饒慶鈴缺席，下午和新北市長侯友宜合體現身新北歡樂耶誕城，一同宣傳行銷台東釋迦；對於為何缺席通車典禮？饒慶鈴說，台東超過3萬人口仰賴釋迦生活，這是她更在乎的事，所以他今天提早到新北市，行銷台東的優質釋迦。 饒慶鈴說，她今天特別提早到新北市展開事前作業，因為鳳梨釋迦對台東而言，除了有1萬位農民外，還有3萬多人仰賴釋迦生活，這是她更在乎的事。 AR實境帶你重返歷史 嘉義製材所也有AR導覽軟體 萊豬將進口 台東縣政府推台東豬品牌標章 (中時 ) #釋迦 #饒慶鈴 #台東 #缺席 #宣傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 區隔萊豬 台東豬標章上路 04:102020/12/15 地方新聞 高雄旅展搶攻類出國商機 搭郵輪三天兩夜2475元 15:212020/12/18 生活 南迴鐵路電氣化 12／20全線通車 23日改新時刻表 18:442020/12/17 生活 家用主機《戰車世界：僱傭兵》第三季正式登場 釋出遊戲史上最大更新 14:012020/12/16 科技 前進2030 台東文化的未來前瞻與趨勢論壇今日登場 18:332020/12/14 寶島 罷免案通過隔日 黃捷大秀交通政績 不忘偷酸罷捷團體 07:102020/12/20 政治 讓供電可靠度再進化 2020台電大數據競賽成果發表 13:312020/12/15 財經 周杰倫與火星人Bruno Mars合作 兩大天王攜手進軍蘭姆酒市場 14:402020/12/16 娛樂 展現你的優秀 擁抱亞太保險獎 04:102020/12/16 產業特刊 阿妹跨年進入倒數 國際級舞台到位 17:572020/12/19 娛樂 傳播文學‧傳播愛——文壇夫妻創立「路加人文雅集」 16:112020/12/19 生活 政治熱門新聞 萊豬這一仗 前綠委一番話飆民進黨 沈富雄：你完蛋了 - 政治 大陸航母遼寧艦今通過台海 嚴德發黃曙光夜奔橫山指揮所坐鎮 - 政治 陳時中準備好32億賠款了嗎？學者預言強推萊豬下場 - 政治 羅智強反萊豬新招！邀網友出征綠委臉書留8字 第一個點名他 - 政治 蘇醫師被陳時中嗆法院見 名嘴看完民調驚吐一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。