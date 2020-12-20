長期主張萊克多巴胺具有毒性的醫師蘇偉碩，近期被政府「查水表」，引發社會議論。而對於為何反對萊豬，蘇偉碩表示，在台灣反萊豬，是在救美國人的命，因為台灣不吃，美國廠商就不會使用萊劑，這樣美國人也比較吃不到，健康也不會受影響，「陳部長知道自己有三高不敢吃萊豬，可是美國人不知道」。

蘇偉碩18日在政論節目《57爆新聞》中表示，他一直強調，台灣人愛惜自己的生命，台灣人的命也是命，美國人難道不愛惜自己的生命嗎？美人的命也是命，「我們在台灣反萊豬，是在救美國人的命，我們不吃，他們的廠商就不會用，他們不會用，美國人比較吃不到，美國人可以多活一段時間，健康狀況也會比較好」。

蘇偉碩指出，我們知道美國人心臟病很多，並點名衛福部長陳時中，「陳部長知道自己有三高，不敢吃萊豬，可是美國人不知道，不曉得自己有三高不能吃萊豬，萬一吃到不是美國人的命也受影響？」

最後，蘇偉碩也說，「這是一個很好的台美關係國民外交，這樣美國也不要吃萊豬」。

(中時新聞網)