男女嫁娶習俗，男方要給聘金、女方則要攜帶嫁妝，現代社會不像以前如此看重，但有些長輩認為，聘金與嫁妝是未來生活的一種保證，最近網路瘋傳一樁婚事，因為新娘體重上百公斤，且攜帶人民幣3250萬（約台幣1億3986萬），如此盛大的婚禮，掀起網友熱議，不少人狂酸「1斤肉10萬嗎」？

大陸浙江餘姚市一名來自農家的男子，近日迎娶一名新娘，但新娘的外表還有家世，意外引起關注，據傳新娘體重高達325斤（162.5公斤），且家裡非常有錢，替夫家帶來了人民幣888萬的存款證明、大量現金、黃金、連房產證明也一併當成嫁妝。

根據外媒報導，這名家世顯赫的新娘，總共帶來價值台幣1億3986萬的嫁妝，不少人好奇，新娘為何要攜帶這麼多嫁妝，據悉，除了新娘家中原本就有錢外，由於新娘體種「325」斤，所以娘家才準備「3250」萬嫁妝。

新聞曝光後，許多網友虧說「原來1斤換10萬」，不過有新娘的親戚表示，這則消息全部都是誤傳，一來結婚地點並非餘姚市、新娘體重僅200多斤，不是新聞報導的325斤，更遑論嫁妝根本沒有到3250萬。

(中時新聞網)