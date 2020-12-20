43歲「金曲歌后」紀曉君常透過臉書和歌迷分享生活點滴，今（20日）她突曬出驗孕棒的照片，激動直呼：「這是有沒有？今天愚人節吧！」懷上第3胎的消息，讓粉絲相當驚喜，隨後經紀人即證實喜訊，宣布紀曉君的確懷孕了！

紀曉君20日在臉書PO岀驗孕棒顯示2條線的照片，似乎不敢相信自己懷上第三胎了，文末還打趣Tag「不要亂恭喜喔」，接著更留言自我調侃「那麼老了 還有喔？」還因為第二條線太淡，懷疑可能是影子，笑稱「這抽糖果抽到的」、「哎呦 我未成年餒！我媽媽會罵我」，幽默發言逗樂粉絲。

紀曉君曬驗孕棒2條線宣布懷第3胎。（圖／翻攝自臉書）

對此，紀曉君經紀人證實喜訊，向《中時》回應：「是的！二姐的確是懷孕了！但因為真的還沒三個月，所以也還不知道是男生還是女生，但二姐現在的確是很開心，衷心期盼小Baby能平安降臨！」

紀曉君和2006年曾跟職棒選手郭岱詠結婚，育有一女「小茉莉」，因個性不合2人離婚，2014年與現任老公孫庭浩先有後婚，隔年3月生下女兒「孫波妞」，時隔5年再懷上3胎，受到許多粉絲留言祝賀「有餒~~~恭喜」、「可能激素不足過幾天再測就會有明顯2條。先恭喜」。

(中時新聞網)