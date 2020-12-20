知名成人影片網站Pornhub，被指控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，超過210萬人聯署要求關閉，面對輿論壓力，Pornhub除了承諾會加強人工審核，也禁止用戶下載影片，同時並刪除網站中上千萬部的影片，引發熱議，有前員工甚至爆料內部的黑暗審查標準，據這名前員表示在職時，每天都要審查1200部色情影片，導致身心崩潰黯然離職。

Pornhub 近期受非法性暴力內容風波襲擾，儘管更新了平台政策，禁止未認證內容上傳，但仍被批評政策效果有限。14 日起，Pornhub 大規模掃除平台內容，1000多萬部影片被迫下架。

Pornhub 大規模掃除平台內容，1000 多萬部影片被迫下架。（圖／翻攝自Pornhub）

根據《商業內幕》報導，幾年前在Pornhub母公司MindGeek蒙特婁辦公室工作，負責內容審查管理的前員工吹哨人布萊恩（Brian，化名）受訪時指出，他每天必須觀看1200部A片，耗費數小時替戀物癖與各種性行為進行分類、標籤與審核，其中包括性侵、亂倫甚至虐待兒童與動物等不恰當內容。

布萊恩表示，其實內部的審查標準非常寬鬆，團隊內部也衍生出一套「自有的邏輯」。例如影片標題寫著某人「與他的媽媽（his mother）發生性關係」就會遭到移除，但若是「媽媽與兒子發生性關係（mother f---sson）」，便可辯稱女方只是某人的母親，雙方沒有任何血緣關係過關，「我們的工作就是找到奇怪的理由，不要刪掉影片」。

布萊恩爆料，公司審查標準非常寬鬆。（圖／達志／美聯社）

布萊恩並表示，公司主管們只會在員工會議上吹噓營利飆漲，但需要通報或刪除可疑內容時卻總是慢半拍；布萊恩表示，雖然公司之後終於聽從員工意見，做出一些改變，例如向官方通報可疑影片，或者增加員工心理健康服務，但一切都已經太遲了，「身為色情影片與成人娛樂產業的領導者，我認為他們擁有道德義務，應該要做得更多」。心灰意冷的他終究身心崩潰，下定決心辭職。

紐約時報記者紀思道直接點名XVideos。（圖／翻攝自@NickKristof推特）

Pornhub每日吸引1.2億人到站觀看影片，每月累積35億人使用，爆發醜聞，震驚國際。這次Pornhub會刪除大量影片，起因就是《紐約時報》的記者紀思道(Nicholas Kristof)，有鄉民在八卦板發文「擊垮Pornhub的記者，盯上XVideos」，原來紀思道這次在推特中直接點名XVideos「用戶多、受監督少」，認為必須施壓更多壓力才行，讓老司機們震驚。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)