大考中心負評被刷爆，一看留言，才發現是歷屆考生「怨念太深」，因不滿考試成績，怒刷負評大吐不快。(摘自google map)

大考中心負評被刷爆，一看留言，才發現是歷屆考生「怨念太深」，因不滿考試成績，怒刷負評大吐不快。(摘自google map)

大考中心（財團法人大學入學考試中心基金會，CEEC）位於台灣大學生命科學館內，是專門辦理中華民國大學入學考試的公設機構，服務包括大學學測、指定科目考試，以及高中英語聽力測驗。不過近日一位網友發現，堂堂大考中心的Google評論竟然只有兩顆星。一看留言，才發現是歷屆考生「怨念太深」，因不滿考試成績，怒刷負評大吐不快，而這些「爆氣」的留言也讓網友笑翻。

原PO在《Dcard》上以「考生都很派（兇）喔」表示，半夜無聊用Google map到處逛，卻不經意發現「大學入學考試中心」的評價竟然只剩兩顆星。他仔細看過評論內容後，才大致理解為何大考中心被刷這麼多負評，原來許多考生對於考試結果不滿意，就留言抒發情感。原PO表示「原來下面充滿著考生們的憤怒，不知道為什麼有點好笑…」。

實際點進大考中心Google map，真的不少歷屆考生在留言區一吐怨氣。「害我上不了台大的垃圾機構」、「我學測下去，你評分也下去吧」、「荼毒臺灣學生」、「下去吧，爛！考不好都你們辦的」、「一群自負教授學者集中地」、「萬惡的淵源」。不過也是有人給予好評，甚至有些考生會在上面許願得到好成績。「最好讓我考到好分數」、「拜託今年出簡單一點」、「我上台大了，謝謝大考中心」、「學測就上台大歷史，上了之後會來還願，拜託了我會認真讀書的！」

對此，網友回應，「哈哈，害我上不了台大」、「爛到有剩，行政效率跟辦事方式真的欠罵」、「丟臉」、「好好笑喔，大家別太認真，這樣舒壓也不錯」。

大考中心負評被刷爆，一看留言，才發現是歷屆考生「怨念太深」，因不滿考試成績，怒刷負評大吐不快。(摘自google map)

大考中心負評被刷爆，一看留言，才發現是歷屆考生「怨念太深」，因不滿考試成績，怒刷負評大吐不快。(摘自google map)

大考中心負評被刷爆，一看留言，才發現是歷屆考生「怨念太深」，因不滿考試成績，怒刷負評大吐不快。(摘自google map)

(中時新聞網)