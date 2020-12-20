新北市政府在三峽聚落成立第一座示範型都會區原住民族talo’an（聚會所）於今（20日）啟用，可容納300人使用。（葉書宏攝）

新北市政府在三峽聚落成立第一座示範型都會區原住民族talo’an（聚會所）於今（20日）啟用，可容納300人使用。（葉書宏攝）

新北市政府在三峽聚落成立第一座示範型都會區原住民族talo’an（聚會所）於今（20日）啟用，可容納300人使用。（葉書宏攝）

新北市政府在三峽聚落成立第一座示範型都會區原住民族talo’an（聚會所）於今（20日）啟用，可容納300人使用。（葉書宏攝）

新北市政府在三峽聚落成立第一座示範型都會區原住民族talo’an（聚會所）於今（20日）啟用，可容納300人使用，由前瞻計畫補助3000萬元，不僅可作為辦公、托老、托育、聚會之用，另外還規畫有聚落藝文廣場、籃球場及特色農園等，讓民眾更加了解原住民族生活型態。

新北市副市長吳明機、原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安、新北市原民局長羅美菁、立委蘇巧慧及部落民眾等今（20日）出席聚會所啟用儀式。該處於12月完工，由中央透過「前瞻基礎建設計畫」補助市府3000萬元，推動「三峽原住民族文化園區」專案性計畫。

吳明機表示，三峽原住民族生活文化園區是全國第一個成功、首創都市型的原住民族安遷示範部落，由族人自立造屋、政府單位協助下，打造成為全國都會型原住民聚落典範，讓阿美族人有一個更適合舉辦活動的空間，也讓族人能夠發揚其珍貴的文化與傳統。

原民局表示，聚會所的設計尊重自然與環境共生為理念，量身打造符合族人需求的多功能文化聚會所，使用鋼結構設計象徵聚落剛強堅毅的族群精神，並以原木外牆設計、不對稱桁架造型，表達阿美族人樂天、不拘小節的特性。

此外，市府為推動原住民族創意經濟計畫，亦於三峽聚落打造特色農園，逐步建置成為農藝體驗型聚落、野菜農業復興區，以種植原住民族傳統特有作物，結合導覽解說提供自然教育機會，營造獨一無二農場特色。

(中時 )