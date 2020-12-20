周遊與老公李朝永走過婚變風暴後甜蜜蜜。（林淑娟攝）

周遊與老公李朝永一起參與耶誕節關懷弱勢公益活動。（林淑娟攝）

耶誕佳節將近，周遊（阿姑）20日出席國際獅子會在花博公園舞蝶館舉辦的「真情相贈，獅愛相隨」關懷弱勢公益活動，阿姑受訪時還一時有感而發表示，三年前在同一地點辦活動時，正是老公李朝永外遇、兩人鬧婚變，現在他們感情是好得不得了；話還沒說完，李朝永便制止她：「 不要提了！人家都忘掉了！」現場還剛好響起〈甜蜜蜜〉背景音樂，兩人也在眾人鼓譟中再度上演「愛的親親」放閃。

在阿姑登高一呼、國際獅子會第二專區主席林婕麗號召下，多個民間團體一起集結文具組、麵條、罐頭、營養沖泡飲、沐浴乳、衛生紙等生活物資，組合成耶誕禮物包送給中山區、大同區的低收弱勢戶約計1300戶。被尊稱是活動「最高領導人」的阿姑說，他們只是拋磚引玉做愛心，希望讓社會更好，接下來有連續好幾天她都有耶誕節活動，而且都是愛心活動。

阿姑說，他們昨天半夜才從阿里山玩了三天兩夜回來，雖然山上冷，但還沒有在台北的活動場地冷，被問有沒有抱在一起睡覺？李朝永表示，他們去的部落民宿沒有暖氣，「好冷！當然抱緊緊」，他們前兩星期才去花東、上個月去台南三日遊，阿姑說，他們現在是邊玩邊看哪裡有需要幫忙，看自己能再多做什麼，「我們這是走萬里路做愛心」。

(中時 )