大陸四川一名20歲藏族小鮮肉丁真，因「野性與純真並存」的高顏值爆紅，甚至被分享到日韓地區，頓時成為家族之光，甚至開起直播當網紅，觀看人數高達33萬人，沒想到日前他在進行活動直播時，疑似按到美顏，俊俏帥臉變成不自然的「蛇精臉」，頓時引起熱烈討論。

丁真因一段7秒影片知名度大開，畫面中他和另一名藏族男孩騎馬在沙漠中奔馳，純真又野性的模樣讓無數女性融化，竟然造成1.3億觀看次數，丁真在短短2周內爆紅，甚至帶動了家鄉四川理塘的觀光，成為新一代旅遊形象大使，際遇十分不可思議。

丁真開到美肌，瞬間變蛇精臉。(圖/翻攝自新浪)

隨著知名度高漲，丁真試著投入直播，儘管內容只是喝茶聊天包包子，卻還是創造高流量，2小時賺了15萬人民幣(約64.5萬新台幣)，他也開始出席一些商演活動，日前直播時還不小心開到美顏，整個野性頓時消失，臉型變成修過頭的蛇精臉，讓觀眾崩潰刷整排「關美顏」，所幸很快就恢復正常。

關掉美肌後依然帥氣。(圖/翻攝自新浪)

消息一出掀起討論，不少網友都直呼，「丁真，丁針？」、「保存了保存了太帥了」、「我滴媽！這張絕美啊！湊夠15字送你上去！」、「天啊，看一次笑一次，我已經退出又點進去看了十多次了」、「好可愛」、「果然長的好看的一開美顏就崩」、「臉已經很小了，不用再瘦了」。

(中時新聞網)