紅襪前傳奇捕手、目前擔任比賽策略協調員的瓦瑞泰克（Jason Varitek）日前傳出確診，他還曾從旁指導過林子偉，他的老婆在推特上指出瓦瑞泰克在檢測中呈現陽性，目前正隔離，狀況一切還好。

瓦瑞泰克的老婆凱瑟琳（Catherine）在推特上寫到，「正當我們以為一切都完善時，新冠肺炎總能找到縫隙闖進來，傑森新冠肺炎檢測呈現陽性，不過狀況很好，正在自我隔離。」文末他也不忘提醒大眾一定要在接下來的聖誕假期做好防護，戴上口罩、保持距離並勤洗手。

瓦瑞泰克是紅襪的傳奇人物，在紅襪效力了15個球季，曾獲3次全明星並拿到2次世界大賽冠軍，2011年退休後轉任教練團，今年已經48歲，擔任比賽策略協調員，結合分析已擊隊比賽的解讀，將他所發現的細節傳達給球員。

紅襪隊今年8月的比賽曾因大比分落後派出林子偉上場蹲捕，他也成為台灣在大聯盟蹲捕的第一人，其實林子偉曾在春訓接受過名捕瓦瑞泰克的指導，總教練柯拉（Alex Cora）曾在今年4月說過，「林子偉能勝任捕手，他曾跟瓦瑞泰克練過，沒問題的。」

(中時 )