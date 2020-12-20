市府預計將石門水庫溪洲旅遊服務區打造成桃園低碳旅遊示範區。（黃婉婷攝）

除了一般露營設備、拖車外，還有軍事主題露營區，吸引不少軍事迷前來朝聖。（黃婉婷攝）

為替石門水庫溪洲旅遊服務區招商暖身，桃園市政府觀光旅遊局20日舉辦「2020運動露營大賞」，在2公頃露營地規畫行動露營區、軍事露營區等5大特色展區，結合走繩、滑索等4大新型態運動體驗，吸引露營愛好者前來參觀，活動自上午11時至下午4時，就有超過3萬人次共襄盛舉。

溪洲旅遊服務區去年竣工，園區內設有具農特產展售、餐飲功能的遊客服務中心，供民眾停放車輛轉乘電動巴士的低碳轉運站及停車場，期讓石門水庫成為低碳旅遊示範區；另外也設有有80帳位的露營地，不僅能讓露營車停靠，營區2側還配有浴廁、電源插座等設備，增加旅客過夜的便利性。

露營大賞中，共規畫行動露營區、軍事露營區、野趣露營佈置區、桃園童軍示範區及露營運動品牌村5個特色展區；還有走繩、滑索、水上划船及集章與健走解謎等新型態運動體驗，讓民眾不用付費就能玩透透。

業者指出，會場有2021年最新款露營拖車首次亮相，也有特色汽球燈、帳篷設計品進駐，還有軍事迷特地跑來觀看悍馬軍車，體驗在壕溝射擊的快感。

觀旅局觀光發展科長張兆斌說，露營大賞單日吸客數達3萬人，最高峰時更有8000名露營愛好者齊聚一堂，現場熱鬧非凡。預計年底會將招商資訊公開閱覽，明年一月上網招標，力拼明年9月正式開幕，目前已有數家廠商詢問。

(中時 )