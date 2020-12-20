桃園市議員王浩宇罷免案11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票。為將罷免能量衝到最高，罷免王浩宇總部20日發起「罷王貪食蛇」機車遊行，近百輛的汽機車插旗集結，自總部出發繞行中壢市區主要幹道，向民眾展現罷免決心，王浩宇對此表示尊重，不願多做評論。

「1月16日，倒宇天光、光榮中壢！」罷王貪食蛇遊行於昨下午2點集結誓師，有人騎乘插有國旗、罷免旗的機車，也有人開著貼有罷免圖章的汽車，場面壯觀。車隊跟著領頭車自總部出發，沿著中原路、中豐路、中央西路等中壢主要幹道，一路至自立五街折返，全程大約花費2小時。

罷免總部發言人邱仁德表示，這是總部於二階通過以來，首次舉辦大型宣傳活動，原先以為會降下綿綿細雨，幸虧天公作美，「沒有『宇』的天氣特別溫暖」。他說，今日車隊共有80台機車、4台汽車共襄盛舉，還有民眾特地從新竹、台中前來，期活動能喚醒中壢市民的自主意識，勇敢在明年年初投下罷免票。

距離投票剩不到一個月，罷王行動發起人唐平榮強調，接下來將有高達10到20場的說明會，預計會在明年1月9日舉辦大型造勢活動，時間地點尚在協調，當日將集結中壢市民及全台各地民眾，以公民力量下架不適任議員，為中壢做對的事。

遊行從罷王總部出發，預計繞行中壢數條主要幹道，展現罷免桃園市議員王浩宇的決心。（黃婉婷攝）

(中時 )