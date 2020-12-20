平價藺草帽編織紋路較粗。（巫靜婷攝）

中價位的藺草帽可見編織紋路較細。（巫靜婷攝）

台灣藺草學會發揚苑裡藺草文化，今年11月底啟用山腳社區農村工藝生活館，不僅做為新展場，也販售手工藺草織品，藺草帽演變至今成為時尚穿搭配件，市面上價差卻可達到7倍，甚至有些根本不是用藺草編織，藺草學會教導消費者掌握「先聞後看」的技巧，就能得知買的是不是好貨。

台灣藺草學會理事長黃增楨指出，藺草帽價差大很正常，以學會販售的價格來說，分為平價款850元、中價款2300元，最高價可賣到6500元，定價呼應作品細緻度，編的越細緻越貴，最細的還會被誤認為成布料，不過一般消費者難接受1頂帽子要價2000多塊，也會質疑都是藺草帽到底差在哪？

黃增楨表示，挑選藺草帽首先聞聞是否帶有天然藺草淡淡清香，再觀察帽子的紋路、顏色，常見不會選草的工藝師，沒將析草後的三角藺草揉好，導致草內部白色部分外露，編織後就會看見一片金黃色中，帶有1、2根白白的草，不夠專業，另外要看帽子邊紋的間距是幾寸織，一寸裡越多行越貴。

黃增楨說明，一寸3公分，一般可見分3至5行，也有6、7行，8行以上算編的很細，一般消費者不懂看幾行，可以看一寸有幾個「V」字，越多代表越細緻，要編的夠細，前置作業挑草靠功夫也耗費時間，另外帽子編織是圓形起底，還是方形起底會影響外觀，每個工藝師技法有差異，可憑個人喜好選擇。

(中時 )