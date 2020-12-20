高雄市議員黃捷罷免案，中央選舉委員會宣布明年2月6日舉行罷免投票，有綠營粉專「名為變態的神父」近日號召民眾反罷免，不料卻被綠營支持者吐槽，過去跟前高雄市長韓國瑜喊「又老又窮」，最近又在「靠北」高雄市長陳其邁，「背骨」不用多她一個人。

粉專「名為變態的神父」表示，此時再不支持黃捷的話，她將被孤立，然後被巨輪輾過。該粉專認為，這是樹立起抗中保台的道標，讓韓國瑜、台北市長柯文哲，以及國民黨的支持者們知道誰才是這個國家的主人。

原本是想號召綠營以「抗中保台」名義支持黃捷，卻讓許多網友不領情。有網友表示，「她抗中保台在哪了？捧韓倒是捧得很高興，我如果還在原籍鳳山頂多做到不踩她。」也有網友直嗆，「思想搖擺的人，不值得支持，由鳳山的人決定她去留。」

還有網友重話批評，「她就是另一個時力黃國昌，不要再用情緒勒索這套來討支持。」有網友感嘆，「我如果戶籍在鳳山我會罷免她，因為我永遠記得2018的年底。」

觀察綠營支持者如此氣憤原因，在於2018年韓國瑜氣勢正旺時，黃捷曾大批綠營在高雄執政的結果是「又老又窮」，呼應藍營說法，讓韓國瑜當選市長。雖然黃捷擔任市議員後，以打韓出名，但最近為了反罷免，又開始批評陳其邁施政。

但也有支持者緩頰說，黃捷在退出時力後，言行看起來像個台派。有網友表示，不管她2018最初是否支持韓國瑜，但後來她的確改變了，泛綠的人就應該要合作。

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(中時新聞網)