大陸浙江溫州永嘉縣西北部，有一個500、600年歷史的古老村落羅垟村，該村居民僅有100多戶，人口最多時不過500餘人，加上村子周遭植被豐富、地質景觀奇特，又被譽為「世外桃源」，還曾被票選為大陸10大徒步探險的旅遊路線之一。然而，這樣一個風光秀麗的村子，卻有一個驚悚的稱號「鬼村」。

《搜狐新聞》報導，自2000年開始，羅垟村就怪事不斷，村民總是離奇死亡；村主任麻建文的爺爺，串門子回家後就全身冒冷汗，連話也說不出口，沒多久就去世了；而他的奶奶也是從廁所出來後，突然感到頭暈，起身回屋，一隻腳才剛放上床，另一隻腳還垂在床沿，人就咽氣了。

如果說老人去世是因為年紀大，似乎情有可原，但羅垟村彷彿被某種詛咒籠罩，除了有夫妻相隔1個月接連去世、兄弟突然猝死，嬰兒無故夭折也頻頻發生，6年內竟然死了76人。羅垟村的高死亡率引起當地疾控中心注意，調查小組也進駐調查，排除中毒、傳染病的可能，認為村民的死亡原因是「過度勞累」。

就在村莊近乎凋零之際，一場大火突然襲來，共有60多間古宅遭燒毀。警方迅速介入調查，發現是人為縱火，鎖定男子麻付滿涉有重嫌。原來，麻男是村裡的醫生，順帶賣一些殯葬用品，村民經常找他拿藥，如果有人去世了，也會向他購買喪葬用品，於是他為了賺錢，就想到了在藥裡下毒。

由於麻付滿最初都是給老年人下藥，所以沒引起注意，後來警方介入，一開始也沒有懷疑到他，結果麻男做賊心虛，想放火毀滅證據，不料卻因此被鎖定。不過，由於證據不足，法院只認定2起殺人事實，判處麻付滿死刑，緩期2年執行；入獄後，麻男2度獲得減刑，目前仍在浙江省第二監獄接受改造。

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(中時新聞網)