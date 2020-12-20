李國毅、李亦捷劇中感情大躍進。（三立提供）

李國毅、李亦捷劇中感情大躍進。（三立提供）

李國毅、李亦捷劇中感情大躍進。（三立提供）

邱昊奇秀出李國毅送給全劇組的防風防雨外套。（三立提供）

李國毅與李亦捷主演三立、華視八點華劇《廢財闖天關》，李國毅劇中是一位被貶到人間的財神，因為是天神，不能夠有喜怒哀樂任何明顯表情，甚至不能有內心戲（因都是凡心），因此常被酸民說「面癱」，這常讓李國毅有苦難言，因為他都是依照劇本角色的脈絡，設計符合劇中所要呈現氛圍的表情演出，而隨著劇情發展，之後財神在人間越久也越來越像「人」，會是被要求要開始另外一種狀態。

其實李國毅在演這些無表情戲時內心是澎湃洶湧但面部卻要毫無線條那可是種煎熬，一直都在神跟人對戲，他常要狀態表演切換，其實很不容易的，因為觀眾一直都只對明顯情緖轉變的表演容易有感，其實趙子默這天神和凡人處理前世情緣的表演，才是超難的演出。而最近李國毅臉部情緒漸漸釋放，例如為愛吃醋、生氣或為愛人分離而痛苦流淚，李國毅笑說臉終於可以有「表情」了，開始添加許多細緻動作與小表情。細緻的表演讓觀眾改觀想法，大讚「好喜歡李國毅的表演！每一次都有不同的感受！」「演技好好」、「財神吃醋的樣子好可愛。」

最近該劇劇情正走向李國毅發現邵翔和李亦捷兩人手上竟有月老牽的紅線姻緣，自己成為「第三者」而大吃飛醋，為了討李亦捷歡心，他精心安排一場露營之旅，共度一夜果真讓感情急速升溫。兩人還有親密吻戲，讓明明在寒冷的山上拍戲的李亦捷直呼：「整個人好熱！」

劇中李亦捷看著李國毅的睡臉終於按捺不住主動親下去，讓從未和男友以外的異性單獨出遊的她也覺得很害羞，想像劇中情節若發生在自己身上，應該也不敢主動親對方，但心裡會想是不是要被親了。她自爆沒在怕過夜要卸妝，大方承認自己沒工作的時候都不化妝，完全不怕素顏示人。李國毅笑說李亦捷是影后級人物，應該什麼場面都能面對，他看出她害羞的樣子，卻不忘稱讚：「她的模樣很符合角色的個性。」為了這場戲兩人還特地跑到新竹山區拍攝，卻遇上寒流超級冷，李國毅笑說寒氣甚至壓過了拍親密吻戲的緊張感，他本人拍攝時到是挺自在的。

李亦捷雖然拍過不少親密戲，但遇上李國毅的坦然卻沒輒，在他面前變成害羞小女人。她透露：「明明在山上應該覺得又濕又冷，但親的時候整個人都很熱，我心裡想說怎麼會這樣，熱了一整天，後來收工換衣服才發現，啊！因為我身體貼了三個暖暖包！」

而首次拍八點華劇，李國毅在新環境中不忘展現一哥風範，他考量冬天拍攝天氣溼冷，工作時程長，特地自費買了防風防雨的外套，送給全體劇組人員，希望能多照顧到大家健康，他還增加了自己的小設計，希望大家能更團結，且收到的人都能喜歡而且實用，暖心舉動讓劇組都被圈粉，尤其劇中曾經的死對頭邱昊奇更是感動。

(中時 )