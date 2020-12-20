台北市明倫社會住宅高租金惹議，台北市長柯文哲多次解釋以自償率計算引發外界不滿，北市議員許淑華揭露，北市府社會宅租金公式內容，竟包含修繕費、地價稅與房屋稅，分明就是亂灌水，也不符民法規定。對此，北市都發局表示，若財務達平衡，才考慮免繳這兩項稅

許淑華指出，柯市府團隊租金計算方式，稱因自償率所以租金很貴，而仔細看自償率的公式，除了興建成本與修繕費用外，竟然還包括不合理的房價稅與地價稅，此舉等於房子壞了房客要出錢修繕，更要幫忙繳地價稅與房屋稅。

許淑華表示，在民法中規定，房東應負擔租賃物的一切稅捐， 另「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中，規定房屋稅及地價稅由房東負擔，至於社會宅北市府就是房東，不得在契約內將其應負擔的房屋稅、地價稅約定由房客支付。

許淑華認為，柯市長的台北市社會住宅戰略目標為「混居、共榮、穩定房價」讓人聽得諷刺，將自償率放入房屋稅與地價稅，這就是資本主義思想，根本不符合社會住宅定義。

許淑華痛批，明明就是一個幫助年輕人的社會福利政策，柯文哲卻搞得像功利心態，台北市政府有穩定稅收收入，花這麼多時間研究如何提高自償率，不如好好跟遠雄談大巨蛋權利金或回饋機制增加市庫，何必跟年輕人錙銖必較。

對此，北市都發局局長黃景茂表示，過去出租的國宅也是有計算房屋稅與地價稅，市府公務預算有限，戶數蓋愈多負擔也愈重，為了財務永續性確實要由承租人來負擔。

黃景茂強調，至於房屋稅與地價稅屬於地方稅，中央也沒有補貼，近日會再與財政局討論試算，若財務能達到平衡，才有可能考慮取消免繳這兩項稅。

(中時 )