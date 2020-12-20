北流9月開幕至今營運4個月，近日卻爆出承包工程的上游廠商捲款落跑，積欠下游廠商高達2000多萬元。對此，台北市文化局表示，市府與該失聯廠商無任何契約，因此本案僅能透過民事訴訟解決，台北市長柯文哲坦言，這是工程最怕的問題。

斥資逾60億打造的北流，總面積8.97公頃，耗時17年才完工，北流不僅是行政院新10大建設重點項目，也是北市府東區門戶計畫重點之一，以扶植流行音樂產業發展為目標，同時強化南港交通樞紐、帶動區域發展。

近日遭承包北流工程的中、下游的廠商踢爆，上游協力廠商「品浩工程設計」疑似捲款而逃，下游廠商不但尚未收到款項，後來向北市文化局詢問也沒下文，目前被欠款的廠商約3至5家，總金額2000多萬元。

對此，台北市長柯文哲僅嘆，這是工程最怕的問題。北市文化局坦言，約有3至5家中、下游廠商，未收到上半年北流裝修工程的貨款，總金額高達近2000萬元，但市府的對口單位為筑科營造，目前失聯的是筑科營造的協力廠商品浩工程設計。

文化局指出，本案工程已經完成並順利驗收，文化局也依合約支付筑科營造約7900萬元的合約金，失聯的公司與市府沒有任何契約，市府無法直接介入及給予協助，本案屬於廠商之間的糾紛，僅能靠民事訴訟來解決。

(中時 )