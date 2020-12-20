中和派出所已故所犬「哈登」，曾因警示眼鏡蛇夜間侵入派出所，被封為「護所靈犬」。（中和派出所提供／巫靜婷苗栗傳真）

中和派出所的所犬「小黑」負責警所後門警戒。（巫靜婷攝）

山腳派出所的所犬「黑寶」活潑好動，為警敦親睦鄰。（巫靜婷攝）

狗是人類的好友，也是警察預防犯罪、案件偵查的好夥伴，苗栗縣通霄警分局鼓勵轄區偏遠派出所飼養犬隻，目前烏眉、中和、山腳、高湖等4所，收編流浪犬隻負責警所安全警戒，防止有心人士、野生動物及毒蛇侵入辦公室或員警宿舍，活潑可愛的「所犬」也能敦親睦鄰，拉近警民距離。

除了燈光、警鈴、監視器、保全嚇阻犯罪，內政部警政署也建議養狗，犬隻擁有高度敏銳性，吠叫可達到警示效果，增加犯罪阻力、提升犯罪風險。通霄警分局目前有4所偏遠派出所收編流浪犬為「所犬」，除了看顧警所後門，捕蛇、驅趕野生動物，烏眉所的所犬還會監工。

烏眉派出所目前正在興建新辦公廳舍，所長李建國表示，派出所有2隻所狗分別叫做「Happy」、「King」，是混種土狗，都養了3年，公犬Happy體型較大，外人光看就怕，因此派牠駐守工地，平常沒有把牠鍊住，牠會到附近串門子，親和力高，很受鄰居喜愛。

李建國說，Happy性格活潑也很有戰鬥力，印象深刻是之前派出所同仁準備回寢室，Happy看到所前有1隻重達1斤多的雨傘節爬出，狂吠不止上前攻擊，雨傘節一下就被牠咬死，幸虧牠的警示避免員警被蛇咬，Happy雖未經訓練成警犬，但牠敏銳性高，深信牠跟人一樣，彼此真心對待、互相幫忙。

中和派出所的所犬名叫「小黑」，所長羅錫欽表示，中和先前有3隻所犬，其中1隻叫做「哈登」曾示警眼鏡蛇闖入所內，被封為「護所靈犬」，另1隻大狗還會自己上下巡邏車非常聰明，2隻所犬過世後，目前由年近1歲的小黑負責警所後門警戒，時而驅趕蛇類、果子狸和閒雜人等。

(中時 )