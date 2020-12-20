5年前毅然選擇離開SBL台啤隊，前往大陸打「野球」的賴國維，卻突然傳出返台加盟桃園領航猿，原來他也算是新冠疫情的受害者，如今跟領航猿簽下1個球季約的他表示，「千萬別叫我『老福星』，我才30歲而已，都被那些隊友叫老了！」

2011年台灣藝大畢業後，賴國維加盟台啤打了4季，卻在2015年選擇前往上海加入Kings隊打野球，去年也轉到江西宏源發展，卻因今年新冠疫情影響，讓他無奈續留台灣，剛好領航猿助教楊宜峰問他有沒有興趣加盟，雙方一拍即合。

「先前我因為外公過世，姊姊也生小孩返台，自從疫情爆發，既然回去大陸必須隔離，加上又快過農曆新年，所以暫時不想回去，」賴國維說，「高中教練老楊剛好問我想不想加盟領航猿，就跟領航猿簽下球季約，接下來邊走邊看吧！」

談到這5年待在大陸打野球的經歷，賴國維說：「畢竟對岸球隊待遇較好，更是一場一場發薪水，還可以『兼差』賺賺外快，也不像台灣球隊必須每天早、晚各練一次團練，我當然還想回去打球，反正待在PLG也可以維持我的狀態。」

賴國維表示，自己想要融入新團隊並不困難，因為領航猿除了有他的南山同學彭俊諺，還有林耀宗、陳冠全、關達祐等學弟，施晉堯也當過亞青隊友，「來這裡1個月多一點還OK，但我還在調整體能，第1天練完，腳簡直不是我的了。」

(中時 )