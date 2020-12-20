新竹市在2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽的冠軍戰中，以1分惜敗給新北市藍隊，抱回亞軍的獎盃。此賽會共有來自全國15個縣市、16支棒球隊受邀參賽。新竹市代表隊以成德高中為單一學校組隊參賽，團隊默契不在話下，以堅強的團隊戰力屢戰屢勝，打入冠軍戰。

成德高中在冠軍戰中面對來自新北市藍隊強權穀保家商，在對手來勢洶洶的挑戰下，新竹小將們毫不畏懼，前5局雖然面對對方的王牌投手強力封鎖下，打線無法發揮以0比2落後，但在6局上有所突破，以連續的安打下先搶回1分，可惜代表追平分的跑者被對方的中外野手精準的回傳，觸殺在本壘前。新竹市雖然在7局上追成2比2，可惜最終在9局下無法順利守住，被擊出再見安打，以2比3落敗，拿下亞軍。

「永遠都在挑戰的路上。」成德高中校長楊青山表示，棒球隊的孩子，經過黃郁倫總教練、吳建緯教練及蔡政宏教練，整體調整及強化訓練強度下，戰力快速提升與強化。今年桃園盃及立德盃，分別對上傳統強隊平鎮與穀保，成德都能咬住比數纏鬥至最後。

新竹市隊在去年冠軍戰不敵新北藍隊，今年再度於冠軍戰碰頭。吳建緯教練說，感謝新竹市府大力的支持，讓選手在訓練時無後顧之憂，在場上能盡情的表現自我，另外教練團與選手間互相信任，也是拿下好成績的關鍵。

成德高中棒球隊成立於2009年，從零開始努力，近來來已成為新竹市棒球隊的招牌。市長林智堅表示，成德高中棒球隊今年戰功顯赫，在桃園盃打敗平鎮高中拿下冠軍，黑豹旗也獲得第4名的佳績，足見市府在積極推動三級棒球之下，成效顯著。

(中時 )