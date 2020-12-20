政府為振興經濟推出的三倍券即將到期，而總統蔡英文也呼籲人民趕快用掉三倍券，並指政府最後決定不發現金，而是三倍券的初衷，主要就是為了振興台灣經濟。對此，核四公投領銜人黃士修質疑三倍券的效果，並指出重點是在替代消費比例，他還要政府別把疫情後經濟復甦當成三倍券的功勞。

蔡總統19日在臉書上表示，最終定案發三倍券，主要是為了「振興」，當時台灣走過防疫和紓困兩個關卡，台灣需要的是人民要把錢花出去，讓消費市場恢復正常。至於三倍券為何會設計成人民出1千、政府出2千的形式，蔡總統指出，如果是發現金，很多過去的經驗顯示，有些人會「把現金變存款」，不會把錢花出去，這樣做雖然比較複雜， 但相信這樣才能真正達到「振興」的政策目標。

對此，黃士修在臉書上表示，照這個邏輯，馬政府的消費券也通通花出去了，而且最初發放簡便，還不用先繳1千元，就能直接領3千6百元的券，他更忍不住直言，「重點是替代消費比例啊，不要拿疫情後經濟自然復甦當作三倍券的功勞，整天只會騙那些不懂經濟學的智障，好嗎？」

黃士修指出，蘇院長自己家人拖到最後一個月都不想花，蘇院長拿來給孫女買漫畫還想報統編洗現金，被抓包才趕緊撤回，「浮濫報公帳，無異於貪污」。黃士修也向蔡總統喊話，指她還沒交代人民先繳1千元，政府突然多出超過200億元現金流，不是租稅也不是規費，更沒有像當年訂定消費券特別條例，這種沒有法源的收入花到哪裡去了呢？

網友們也留言回應，「我根本不領，拿真鈔換假鈔，浪費時間，多這兩千也不會變富翁，少這兩千也不會餓死」、「這兩百多億的現金流是不能搓的秘密，一旦提起你家門鈴會響：叮咚！麥當勞歡樂送」、「最重要的就是，比馬政府還少發600元（正確來說是1600）」。

(中時新聞網)