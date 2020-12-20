小朋友至闖關區仔細聽講。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園提前歡慶聖誕節，今（20）日舉辦「聖誕闖關市集」教育推廣活動，邀集臺北市立動物園、台灣黑熊保育協會等眾多保育團體，安排動物深度介紹、趣味大富翁及小型動物模仿大賽等保育闖關遊戲，應景的免費聖誕襪DIY活動也吸引眾多大小朋友盛裝打扮參與，現場歡笑及掌聲不斷，營造充滿知性及歡樂的聖誕節！

觀光局長周玲妏表示，12月是充滿聖誕氛圍的季節，壽山動物園特別將保育推廣活動與聖誕節結合辦理「聖誕闖關市集」，透過輕鬆且趣味的親子闖關，讓小朋友透過寓教於樂的方式了解生態保育，同時透過邀請親子共同穿著聖誕或動物扮相的方式，來拉近孩童與家長間的距離，營造動物園為親子共遊最佳景點。

今日「聖誕闖關市集」教育推廣活動， 內容非常精彩，「臺北市立動物園」、「台灣黑熊保育協會」、「社團法人高雄野鳥協會」透過動物的深度介紹，考考小朋友各式動物常識；「高雄市小港早期療育資源服務據點」準備了趣味大富翁，讓小朋友在歡樂遊戲過程中學習到兒童早期療育知識。

「枝仔冰城」則是邀請小朋友參加一場小型動物模仿大賽，透過模仿動物聲音及體態完成挑戰，為了順利過關各個小朋友卯足全力畫面十分趣味，完成集章還有限量的動物園年曆、枝仔冰可以拿，此外現場還有大型動物拼圖及超Q的動物聖誕襪DIY讓小朋友動動小手發揮創意，不但讓參與的小朋友們不亦樂乎，歡樂的氣氛也感染了每位遊客。

壽山動物園110年寒假壽山動物園營隊，已經開始開放報名!今年寒假除了規劃有小朋友最愛，又可訓練小朋友獨立「夜宿動物園」外，還有新開立的「雙語動物園」的營隊，半日遊「野外生物探索營」，一日遊的「非洲動物樂園」及「動物小小藝術家」營隊，歡迎把握機會搶先報名，更多詳細訊息請上壽山動物園網站http：／／zoo.kcg.gov.tw或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

(中時 )