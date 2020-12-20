雲林縣政府發表新住民繪本故事，訴說越南、印尼的特色風土民情。（張朝欣攝）

雲林縣政府20日發表新住民繪本《「越好聽，印好記」有趣的故事》，今年由來自越南、印尼6名新住民姐妹以「家鄉的故事」為主題進行創作，希望透過培養閱讀習慣，了解越南、印度的特色習俗，加深新住民彼此間的友善情感。

雲林縣政府文化觀光處為讓在台灣的各國新住民更加互相了解，20日在文觀處圖書館兒童閱覽室舉辦新住民繪本《「越好聽，印好記」有趣的故事》發表會，由文觀處處長陳璧君、縣議會副議長蘇俊豪、縣議員江文登等人共同主持。

《「越好聽，印好記」有趣的故事》由來自越南、印尼的范玉鸞、喬淑方、吳友萍、吳有珠、陳莎莉、魏麗群6名新住民姐妹，在指導老師張淑貴帶領共同創作，訴說越南結婚訂禮一定會有檳榔、越南粽為何是圓柱型與正方型、千島之國印尼的水上市場如何交易等特色風土民情。

陳璧君表示，縣府一直積極推動新住民閱讀，提供新住民學習及情感交流的管道，透過新住民親子創作繪本研習課程，引導新住民透過閱讀與創作分享家鄉故事，並藉由雙語的故事，傳遞多元文化的豐富性與主體性。

另外，為培養新住民及其下一代的閱讀能力與習慣，文觀處於圖書館3樓分區資源中心設置多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，共計2000多冊提供借閱，歡迎新住民朋友多加運用。

(中時 )