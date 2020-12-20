南迴鐵路電氣化20日舉行通車典禮，其工程是由許多無名英雄日以繼夜的沿著南迴險峻的地勢施工，還得利用夜間列車停駛才能開始上工，大部分橋墩基礎位於山腰。（鐵道局提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵南迴電氣化工程是由許多無名英雄日以繼夜的投入工作，南迴沿線地勢險峻，不是在無法抵達、人煙稀少的山區，就是在瀕臨海邊的峭壁工作，還得利用夜間列車停駛才開始上工，空間和時間都被嚴重限制，施工難度比一般工程更艱辛。

南迴鐵路電氣化工程大部分須在夜間最後一班火車通過後開工，正當大家進入夢鄉之際，鐵路工程車才從大武火車站駛入黑暗山區，另一群人卻要開始為南迴電氣化工作，南迴鐵路施工聲響迴盪山谷，夜晚才開始熱鬧。

「日阿拼、瞑阿拼」是工程人員最佳寫照，日夜施作，深怕半夜一通電話通知路線上又有事故發生，就得立即處理，還要維護好鐵路沿線的設施，稍有不慎，就會影響翌日列車的通行。工程建設、維持通行兩頭燒，最終才完成鐵路電氣化的最後一哩路。

據了解，南迴沿線地勢險峻，其中多良改線段在鐵路與公路夾雜之中，況且無現有道路可通達，工程人員僅能利用有限空間施作，更加深困難度及複雜度。另外，隧道補強及排水補強也都需要在夜間封鎖時段才能進場，礙於時程也無法全部實地探勘，大幅提升工程難度。

台鐵表示，電氣化通車後可達成「鐵路快捷化」，縮短南迴鐵路行車時間、「動力一元化」，電力列車投入營運增加南迴線運能、「提昇營運安全」提供快捷安全的鐵路交通、「減碳綠色運輸」減少廢氣排放改善，沿線空氣品質及「促進東部觀光」等效益。

(中時 )