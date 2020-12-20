蘆竹旭富製藥廠爆炸。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃機旁藥廠驚傳爆炸(影片源自中時新聞網)

桃園市蘆竹區的上市公司旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，其中2名員工遭波及，1名移工全身90%三度燙傷緊急送往林口長庚醫院急救，由於火勢猛烈，延燒附近的桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製、鴻利紡織，不僅旭富製藥損失慘重，消防局預估剩下的小火勢，恐怕得到明天才會完全撲滅。

旭富製藥工廠火勢驚人，廠內的有機、高溶性溶劑流出，導致火勢撲滅困難，且消防員更要嚴防爆炸，因此全力警戒守住一個大儲槽，火勢燃燒約4個小時，波及鄰近的4間工廠，消防員表示，旭富海湖廠已經報銷，剩下小火燃燒，預估明天才可以完全撲滅。

上市公司旭富製藥科技公司位於桃園蘆竹，因生產羥氯奎寧原料藥，有助治療新冠肺炎，今年4月蔡英文總統還曾到旭富製藥參訪，業者還當場允諾捐1公噸原料藥給國家對抗疫情，想不到20日竟驚傳爆炸。

旭富董事長翁維駿下午趕抵現場，強調今天並未開工，僅有2至3名員工加班收尾，至於起火原因與位置仍待釐清，不諱言濃煙火勢最集中的地方正是生產區，財務損失尚無法評估。

(中時新聞網)