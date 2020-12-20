萊豬風波持續延燒，國民黨台北市議員羅智強今天發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，第一個鎖定民進黨立委蔡適應，臉書留言紛紛湧入「懸崖勒豬」的留言，並怒批蔡基隆人之恥。

羅智強表示，北有蔡適應，中有蔡其昌，立法院中這北中雙蔡，是護航萊豬最囂張的2位立委，而這次的萊豬案得可以闖關出委員會，蔡適應也是居功厥偉。

羅智強表示，民進黨有46席立法委員，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，其中一位就是蔡適應，連吳思瑤都不敢去投票了，蔡適應就是夠囂張，為了巴結黨意投下了護航票。

羅智強批評，有這種背叛基隆人付託，背叛基隆人食安的立委，是基隆人之恥，請大家到蔡適應的臉書留言蓋樓「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，讓蔡適應聽見人民的怒吼，如果敢投下同意票，那麼請小心基隆人割萊委的怒火，第一個就會燒向蔡適應。

對於，蔡適應發出新聞稿，批評羅為爭取黨內北市長提名，急於搶聲量，不顧國家利益，搶當反美大將。羅智強表示，關於2013年蔡英文說牛豬分離不能退讓，蘇貞昌說牛豬分離，政府說到就應該做到，蔡適應到總統府問蔡英文、到行政院問蘇貞昌，為什麼當年要堅持牛豬分離「不顧國家利益」。

羅智強直言，基隆鄉親不是笨蛋，都記得當年整個民進黨從上到下，是如何堅持「牛豬分離」，恐嚇國民黨「敢開放萊豬就要總統下台」。今天你拿著「國家利益」的大帽子要蠻橫推動萊豬，是在看不起基隆鄉親的記憶力嗎？

(中時 )