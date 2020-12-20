看準台南房市熱潮，高雄起家的三大建商強強結盟，包括已深耕台南多年的泰嘉開發，攜手南台灣代銷天王上揚國際建築團隊關係企業清景麟，泰郡建設，近期已砸下逾10億元，買入安平港1584坪土地，初步規劃台南首見的港灣景觀豪宅，每戶要價5000萬起跳，可望成為台南最貴豪宅。

泰嘉開發董事長呂金發、清景麟建築團隊董事長林聰麟及泰郡建設董事長郭泰吟日前共同宣布，將聯手進軍台南房市，打造第一豪宅，更將找來國際得獎無數的建築師團隊，保證產品令市場驚艷。

「這塊地真的很漂亮！」呂金發提到，經過兩年來觀察，簽下這塊台南市安平區金城段94-2地號、亞果遊艇城附近的1584坪土地，土地正對漁光島月牙灣，他與林聰麟、郭泰吟研商後，決定放手一博，與地主斡旋，出價每坪65萬元購得基地。

呂金發透露，未來將3家建商將成立一家公司聯手開案，泰嘉開發、清景麟建築團隊、泰郡建設持股分別為4成、3成、3成，這次是「台南第一豪」宅是第一步，未來也不排除再推其他產品。

針對台南第一豪宅規劃，林聰麟指出，有意興建雙拼，總戶數不超過100戶，每戶100坪到110坪，每坪開價40萬元起，單戶總價約5000萬元，最快明年就可預售，將刷新台南大樓建案最高單價、最高總價等紀錄。

(中時 )