大陸女星董璇去年掰了與高雲翔的8年婚姻，恢復單身的董璇，把重心放在事業和女兒上，她近日就在古裝戲《有翡》飾演辛辣狠毒的「段九娘」，董璇還和女主角趙麗穎有不少武打戲，只不過董璇的武打動作卻被酸太假，對此，董璇也親上火線回擊。

董璇在電視劇《有翡》飾演辛辣狠毒的「段九娘」，節目日前釋出董璇的超仙劇照，38歲的董璇穿上紅色古裝超氣質、女人味十足，董璇一個眼神、皺眉超有戲，董璇和女主角趙麗穎各有風采，只不過董璇在劇中的武打動作卻被酸太假，還遭指段九娘的超高抬腿動作是假腿。

董璇在電視劇《有翡》有不少武打戲，但她卻挨酸腿太假。（圖／取材自董璇微博）

對此，董璇今（20日）則親上火線，在微博豪曬開腿照回擊，只見董璇霸氣做高難度的一字馬動作，並寫下：「哥哥的腿不是腿，賽納河畔的春水。九娘的腿就是腿，穿了棉褲像假腿」，原來假腿風波都是棉褲惹的禍。

董璇帥氣又高EQ曬開腿照，不僅有《有翡》劇組力挺：「九娘的腿真的腿，柔韌好得讓人佩」，粉絲也狂讚董璇：「有才華，女明星親自闢謠」、「這大長腿我可以」、「不能因為腿直就說是假腿吧」，還有不少人歪樓討論董璇纖細的鳥仔腳「姊姊的腿好好看」、「是不是又偷偷瘦」、「董璇老師身材太好了！氣質優越」。

董璇微博全文。（圖／取材自董璇微博）

(中時新聞網)