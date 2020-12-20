前統一獅投手、現任花蓮三民國中青棒隊教練張志強，為了回饋部落，6年前開始在台東縣東河鄉泰源村阿拉巴灣部落種「班長米」，從插秧到收成、包裝、銷售都一手包辦，從最初的3分地賣到4甲地，「沒辦法回部落當教練就用這種方式回饋。」

張志強去年就有舉辦過訓練營，但僅找來羅錦龍擔任教練，分享他旅美及碰上運動傷害的經驗，今年在企業贊助下，教練團陣容大躍進，挑出24名花東出身的潛力球員前來參加，依照個人守備位置、型態分組，並藉由數據檢測，讓球員更認識自己的身體強度。

除了帶球隊外，張志強在6年前還開始種米，「當初回家鄉就是想回饋基層棒球跟部落的老農夫，想要幫助他們提高收入，朋友們說我從職棒退下來有人脈、形象，就只靠臉書自產自銷。」

「從當初的3分地賣到4甲地，只純種香米，但香米不是很好種，產量不穩定，像上一期就賠錢，很多空包彈。」張志強還透露，從一開始的人工挑選劣質品，為了增加產能，還砸了重金升級設備，就是為了能夠多回饋部落。

張志強說：「我有個夢想，若有一天賣米能夠支撐一家人的生活費，最想做的就是巡迴各地教球，把自己所學的觀念傳承下去。」

(中時 )