情侶交往一段時間後，總會與對方父母見面，但一名男網友在網路發文透露，與女友交往2年，某天第1次到女友家拜訪時，女友的媽媽太過熱情，不僅對他狂吃豆腐，甚至穿深不見底的性感內衣迎接他，嚇得他再也不敢與女友的媽媽見面。

原PO在「爆料公社」發文說，她與女友交往2個多月時，女友的媽媽突然邀請他到家裡吃飯，當下沒想太多便一口答應，沒想到女友的媽媽伯母一看到他，就熱情的抓住他雙手狂讚「我一直想看看，到底是哪個男生常常讓我女兒晚回家」、「沒想到是這麼帥的小帥哥」。

原PO當下困惑心想「我發現，阿姨看我的眼神有點奇怪，總覺得她的眼神好像想透露什麼訊息給我」，後來沒有多想，以為事情就這樣告一段落，後來有次到女友家幫忙拿東西時，看到伯母只穿一件薄薄的深V睡衣出來開門「而且還沒穿內衣耶，就這樣若隱若現激突兩點」、「那個溝，深的不見谷底」，著實把他嚇了一大跳。

原PO表示，當時看到伯母害羞到不行，拿了東西道謝完立刻跑走，不敢回頭看第二眼，之後再也沒有勇氣拜訪女友家。網友看到貼文紛紛笑翻留言「這是什麼SOD的劇情啦」、「伯母要誘惑你好嗎」、「感覺不單純哈哈哈」、「你傻傻的，差點被她媽媽嗑了」。

(中時新聞網)