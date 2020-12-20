美國總統大選明年1月6日將正式落幕預料，參眾兩院聯席會議將正式宣布拜登、賀錦麗為美國正、副元首。不過現任總統川普仍持續指控選舉舞弊，並期盼透過法律試著成功翻盤。有媒體19日在台北信義廣場舉辦挺川普遊行，並控訴拜登舞弊，台灣川粉響應到場，不過卻被網友拍到空拍圖狂酸「樹比人多」「很棒，穩了。」資深媒體人韋安對此暗酸：說不定，川普晚上就會轉推這則新聞。

韋安今天在臉書貼文表示，台灣川粉激情，川普一定點滴在心。台灣川粉今天在台北信義廣場的挺川聚會，雖然人數上，和美國7400萬支持川普的選民，不成什麼比例，但川普一定會注意這種來自台灣的「暖意」。說不定，晚上就會轉推這則新聞：「全世界人民都在支持我」，而且對台美關係發揮正面效應。

網友看完新聞也紛紛說：「好多人啊！嚇死寶寶了！至少有817萬人！」、「哈哈哈！今年最後一個笑話。」、「這些人都是美國人還是拿綠卡的？」、「樹比人多，至少證明台北綠化成果不錯。」

也有網友認為，「怎麼有種時空背景錯亂的感覺。」、「沒意義，拜登當選下任美國總統，已經是板上釘釘的事情，趕快討好新美國總統比較實在。」

台灣川粉激情，川普一定點滴在心❤ 台灣川粉今天在台北信義廣場的挺川聚會，雖然人數上，和美國7400萬支持川普選民，不成什麼比例，但川普一定會注意這種來自台灣的「暖意」。說不定，晚上就會轉推這則新聞：「全世界人民都在支持我」，而且對台美關係發揮正面效應。 由韋安發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)