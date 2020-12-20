台南新營民治市政中心耶誕晚間舉行點燈儀式。(莊曜聰攝)

台南新營民治市政中心耶誕晚間舉行點燈儀式。(莊曜聰攝)

台南市政府民治市政中心20日晚間熱鬧滾滾，市長黃偉哲與多位市議員一同啟動「2020幸福台南．聖誕點燈」儀式。黃偉哲首先感謝大家熱情參與「歡樂起飛，夢想起飛」聖誕點燈活動，同時也向市民朋友們拜個早年，祝福大家在新的一年幸福滿滿。

黃偉哲表示，為了平衡區域發展，12月27日也首度把耶誕跨年系列活動的大型演唱會移師新營體育場舉行。包括台語金曲歌手翁立友、本土鬼才饒舌歌手大支、以及陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成的天團「五堅情」，將會輪番上陣唱響新營天空，屆時還有隱藏版的加碼煙火秀。

南市府指出，「2020幸福台南．聖誕點燈」活動，是大新營地區歲末的重要活動，活動由興國中學的熱音社和吉他社青春洋溢的歌聲揭開序幕，再由頑童薩克斯風重奏團接力演出多首膾炙人口的經典老歌，炒熱現場氣氛；壓軸活泉樂團的老歌新唱更引起現場民眾的共鳴。

此外，台灣親子國際職涯發展協會的小老闆市集，也讓市民朋友們體驗到不同的市集感受，而二手物品的買賣更能培養小朋友資源再利用的永續觀念，現場還有親子英文闖關遊戲、財政部南區國稅局的集發票送好禮、南灜科學教育館天文望遠鏡觀星活動，以及南瀛親子館暨新營區親子悠遊館推出繪本故事及DIY等活動，內容多元豐富，讓市民度過一個美好夜晚。

(中時 )