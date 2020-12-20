川普所建立的第6軍種-「太空部隊」(Space force)，其成員該怎麼稱呼？現在正式定名為「守護者」(guardians)。

軍事時報(military.com)報導，美國副總統彭斯在12月20日，「太空部隊」成立一周年的儀式上說：「陸軍的士兵，海軍的水手，空軍飛行員，還有海軍陸戰隊員，加上太空部隊的守護者，將為子孫後代保衛我們的國家。」

在定名「守護者」之前，太空部隊的成員曾經被暫名為「太空專業者」(space professionals)或者叫做「太空戰士」(space warfighters)，最後是認為「守護者」這個名字較簡單，它不是個複合詞。然而名稱公布後，不少科幻宅與軍事宅就說，「守護者這個名字，讓人聯想到漫威漫畫的星際異攻隊(Guardians of the Galaxy,另譯銀河護衛隊)」，其中這個英雄團隊的形像，是以無厘頭搞笑出名。

太空部隊成員稱為「守護者」，許多人聯想到星際異攻隊。(圖/漫威)

目前正在的國際太空端執勤的美國太空人邁克「霍珀」·霍普金斯上校(Michael "Hopper" Hopkins)，剛剛從美國空軍「移籍」到太空部隊，使他成為太空部隊第1位太空人，也成為第1位「守護者」。

雖然太空部隊還沒有什麼實際的任務，不過他們的新聞都還蠻有趣的，比如今年5月，官方介紹了太空部隊的徽記，是一個箭頭與地球的組合，另外附帶其正式格言「 Semper Supra」，這是一段拉丁語，意為「始終在上方」。川普也在白宮公布了太空部隊的軍旗。

太空部隊的徽記讓人聯想到著名科幻影集「星際爭霸戰」(STAR TREK)的「行星聯邦星際艦隊指揮部」( United Federation of Planets Starfleet Command)，相當類似。

太空部隊的官方徽記(左)，與科幻片「星際爭霸戰」的星際艦隊徽記(右)，實在有像。(圖/太空部隊、STAR TREK)

不過，目前太空部隊的正式制服，職級結構，與細部的臂章都還待定。

(中時新聞網)