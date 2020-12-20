萬金糖鐵自行車道20日正式啟用，連結沿山公路185縣道，串起萬巒、潮州、崁頂、南州與林邊等5鄉鎮的觀光景點，縣長潘孟安也騎車體驗。（潘建志攝）

萬金糖鐵自行車道20日正式啟用，連結沿山公路185縣道，串起萬巒、潮州、崁頂、南州與林邊等5鄉鎮的觀光景點，縣長潘孟安也騎車體驗。（潘建志攝）

萬金糖鐵自行車道20日正式啟用，屏東縣長潘孟安與自行車友團及部落客進行首發踩線。這條自行車道由台糖五分車廢棄舊鐵道活化，全長31公里，由萬巒鄉到林邊鄉串起5鄉鎮景點，更串接其他自行車道，形成完整的自行車網絡。

萬金糖鐵自行車道經萬巒、潮州、崁頂、南州、林邊5鄉鎮，起點在萬金營區前，與沿山綠廊及橫貫路線系統串聯，行經縣道187乙往南州路段，與環島路網、單車國道系統串聯，終點林邊車站，與環島路網、大鵬灣小琉球系統串接。

20日舉辦「騎旅萬金－糖鐵森活行」首發活動，結合周邊社區與景點來趟一日輕旅行，除了經過吾拉魯茲部落、萬金聖母聖殿、水泉山公園等景點，也在沿線社區進行咖啡與可可的DIY活動，品嘗風味餐。騎士們都覺得過程很放鬆，景色優美，值得推薦。

縣長潘孟安指出，經協調後台糖同意路權由縣府代管，並負責維修與綠美化；為了環保，行經林地的道路都採用透水路面。目前是第一期工程，後續工程計畫形成一個環狀的自行車道，能與縣府2016年就規畫的七彩彩虹自行車道系統連結。

未來縣府將在各自行車道舉辦健走、單車運動，觀光局推動「2021自行車旅遊年」，屏東縣600多公里的自行車網絡，可提供遊客到屏東殌旅行，體驗慢活休閒的假期。

(中時 )