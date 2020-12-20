高市府主辦「高雄一百時時抽」12月1日開跑迄今，發票登錄金額已飆破10億元大關。經發局指出，截至20日中午12時已抽出229位幸運得主，另宣佈21日晚間9時，再加碼抽出300張住宿券、逾百份電影票等好禮。

經發局長廖泰翔指出，「時時抽」成功帶動商圈、夜市和零售買氣，目前市面還有100億三倍券，鼓勵大家帶三倍券到高雄花費，而不少百貨、旅宿業者也紛紛主動加碼，盼年底前締造另一波消費高峰。

廖泰翔提到，21日晚間9時將在活動官網，抽出數百份住宿券、美食券、電影票、商品券及百貨精美好禮等，且不與原本的時時抽獎項互斥，意即1張發票有機會抽中21日加碼禮外，還可抽iPhone12或Gogoro。

另外，經發局也舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」，協助商圈、夜市振興，帶動買氣，位於美麗島站「HIGHLIGHT高雄」主燈每天晚間7時至10時，整點展演一次持續至1月10日。26、27日在中央公園也有「露天電影」免費看。

六合夜市主委莊其章指出，點燈後夜市人潮明顯增多。香腸攤老闆也說，19日業績成長2成，盼多辦類似活動。此次市府還整合六合夜市、南華商圈、中央公園商圈、新堀江商圈、鹽埕堀江、新鹽埕商圈，祭出指定店家消費，使用Line Pay Money付款最高還可獲享25％回饋。

(中時 )