美國2020總統大選現任總統川普敗選，由民主黨拜登當選。但川普仍不服輸發起一連串選舉訴訟，許多海外川粉也認為川普還沒輸。更有媒體19日在台北市發起挺川普大遊行號召台灣川粉，但空拍圖卻空空蕩蕩。戰略專家張競對此直言，「只要稍為有點基本常識就知道，去參加這種無聊聚會，根本就是愚蠢到極點」。

有媒體19日發起挺川普遊行，訴求挺川滅共，聲稱美國大選舞弊嚴重，導致川普落敗。參與遊行的作家吳祥輝回應，「如果台灣人能夠自己主辦挺川滅共活動，那就更棒了」。

對此，張競20日在臉書提及，昨天有媒體向他致電詢問，「川普任內總計十一次，今年就有六次推動對臺軍售，張競老師您又曾經留學過美國修到博士學位，更曾在軍校教過書，總應該出面呼籲大家支持力挺臺灣的川普吧？」。

張競無奈回應，自己聽到這種說法，真是又好氣又好笑，感嘆「我們怎麼這麼愚蠢？」川普競選連任失利也好、順利也好，那是美國選民的選擇，「我們哪能去干涉人家內政？而且不要說是我在美國唸過學位，或是在軍校教過書，只要稍為有點基本常識，就知道去參加這種無聊聚會，根本就是愚蠢到達極點，更何況是出面去呼籲他人去胡搞瞎搞一通？且將川普對台軍售從情緒上解釋為挺台，更是完全不理解美國對外軍售的本質。

此外，張競特別在臉書中完整引述美國總統所下達對外軍售或是軍援的政策考量重點，其中全部都是在考慮美國本身的國家利益，根本就不是在力挺任何國家，所以認為川普用軍售來力挺臺灣，根本就是自己在騙自己！

我們怎麼會如此愚蠢？ https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201219003850-260405?ctrack=pc_main_headl_p01&... 由張競發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)