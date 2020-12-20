現代人都很注重美容養生，甚至有不少老人為了回春也特別捨得花錢。不過，大陸江蘇泰州一名周姓女子指控，71歲的老父親近3年在市區一家美容院陸續消費了近人民幣百萬元，其中最高一筆消費高達28萬元（約新台幣120萬元），然而卻完全沒有回春效果，懷疑店家有詐欺嫌疑，氣得找上媒體爆料。

《都市現場》報導，周老先生表示，自己一開始是在美髮店裡剪髮、做按摩，後來工作人員推薦了一個醫美項目，聲稱做完後可以讓人變得更加年輕，讓渴望重拾青春的他動了心，於是去年便在工作人員的推薦和帶領下，來到市區另一家美容機構做了一系列的醫療美容項目，前後陸續做了20多次按摩。

當事人指出，某天他做了「一個眼袋，包括臉上除皺，一個頸紋，就這幾樣東西，他們這些項目做下來要將近40萬（約新台幣172萬元），說給你優惠，只收28萬。」而自己當時雖然清楚價格，但對方不斷說可以回春，因此他還是心甘情願付帳，直到1年多過去，才發現根本沒有變年輕，這才驚覺受騙上當。

經過協商，美容機構同意退還周翁人民幣10萬元（約新台幣43萬元）的醫美費，但當事人依然不滿意，目前仍在進一步協調當中。當地市場監管部門表示，周老先生清楚了解消費金額，因此不構成詐欺，但店家的行為已涉嫌違反《中華人民共和國價格法》相關規定，現在已經責令業者限期改善。

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(中時新聞網)