由知名食品企業萬家香轉投資的恆利能源，今天宣布已與遠雄人壽、日系台灣歐洛斯電力（Eurus Energy Taiwan）共同成立「恆利綠能」，並完成簽約。

恆利能源董事長吳如森表示，綠能產業是國際能源供應的發展主流，恆利綠能的成立，不僅是我們和遠雄人壽、日商Eurus三方事業合作的夥伴關係，更是時代與使命的結合，我們所發出的每一度電，那些電雖然看不見，但當它累積起來時，卻成為最珍貴的資產，為這個世界的永續生存，做出了一些小小的貢獻。

恆利綠能的額定資本額為新台幣10億元，將先由太陽能發電市場切入，從案場開發、系統建置、後續維運、發電、售電全方面營運，而第一階段以100 MW為目標，首樁指標案位於屏東縣內埔鄉的太陽能電廠已經完成併網。

吳如森進一步指出，為減緩氣候變遷，降低碳排放對全人類帶來的危害，綠電的購買與建置將愈顯見重要，亦是不可擋的國際潮流，需要政府、企業與全民的共識且持續投入關注。

憑藉恆利能源擁有的綠能開發投資管理專業經驗、日商Eurus的國際再生能源大型案場開發實績，以及遠雄人壽的資金管理專業，充分利用三方的資源與優勢，共同投入再生能源產業的發展，不僅響應政府推動的綠能轉型政策，同時更實現追求企業永續成長與友善環境的社會責任。

恆利綠能大股東之一的恆利能源，來自知名食品企業萬家香。圖為其於屏東縣內埔鄉的太陽能電廠。（圖／恆利綠能提供）

恆利綠能的三大股東各有來頭。恆利能源董事長吳如森，於2019年成功主導國內老字號醬油廠萬家香與美商消費電子品牌大廠簽署再生能源購買，並完成再生能源憑證（RECs）交易的重要推手，此舉在台灣具有重要指標性意義，而由其領導的經營團隊在國內太陽能領域的整體開發、建造、營運與維護有相當豐富的經驗與實力，居業界領導地位。

源於日本的台灣歐洛斯電力，母公司株式會社歐洛斯能源控股（Eurus Energy Holdings Corp）為日本最大的陸域風力發電投資開發商，其投資者為豐田通商株式會社與東京電力，都是再生能源行業的佼佼者。

該集團目前在全球13 個國家進行陸域風力及太陽能投資開發，包括美日韓澳、英國、西班牙、義大利及智利等，並於2018年來台成立子公司，而預計年底前併網營運的屏東內埔場，將是歐洛斯電力在台灣落地生根的第一個代表作，對外商來台投資綠電亦具有指標性意義。

遠雄人壽則是國內有28年歷史的保險公司，近年積極投入環境永續及責任投資行列，嚮應政府2025年能源轉型政策，持續以資金支持國內綠能產業發展，善䀆企業公民社會責任。繼投資恆利綠能，未來不排除投注更多資源在再生能源領域。

經濟部已設定2025年再生能源發電量占比達20%的能源發展目標，其中太陽光電裝置容量預計達20GW，積極推動太陽光電及風力發電，扶植綠能產業發展。同時也有愈來愈多的企業承諾並加入RE100等國際氣候行動倡議的行列，為減碳帶來實質貢獻，未來恆利綠能也將加速佈局與建設，以滿足綠電客戶的市場需求。

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(中時新聞網)