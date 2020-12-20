台南市國際工商經營研究社20日下午辦理第52、53屆社長交接，會中邀請越南駐台北經濟文化辦事處代表阮英勇演講。阮英勇指出，台灣目前是越南第4大投資國，希望台灣的電子、農業、環保與醫療等可以前往投資，有機會給予國際準則保障。

台南市國際工商經營研究社新任社長王平川在越南經商14年之久，相當熟悉越南投資環境，且與現任越南駐台代表阮英勇是好友，因此於20日的社長交接儀式中，邀請阮英勇以「COVID-19後疫情台越經濟發展願景」為題演講。

阮英勇指出，越南與台灣的文化習慣相當相似，均有春節、端午節與中秋節，且越南在每月農曆初一、十五，也與台灣一樣會拜拜；而越南在台灣的勞工約有22萬人、新娘12萬人，到台灣讀書的學生也有8000餘人，而在越南的台商及員工也有6萬餘人，去年雙方旅客更達100萬人次，互動甚密。

阮英勇說，越南在基礎經濟建設上比不上台灣，但為吸引更多外商到越南投資，近幾年已加強基礎建設，讓外資的投資環境更好。此外，台商投資以往是傳統產業為主，但近幾年越南經濟上已有大幅成長，因此更希望台灣的優良電子、環保、農業及醫療等高科技產業到越南投資，越南政府也會適狀況給予優惠政策。

阮英勇說，越南與台灣簽署新的鼓勵協議，於今年5月正式生效，對台商到越南投資均有保障，且越南在新冠肺炎爆發後，疫情控制得當，也成功減輕對社會經濟的負面影響。阮英勇分析，防疫方面，越南與台灣一樣控制得宜，且越南經濟上也持續成長，是值得外商投資的一個國家。

(中時 )