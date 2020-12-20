在被美國列入實體清單後，中芯國際20日公告指出，納入實體清單對公司短期內營運及財務狀況無重大不利影響，但對10奈米及以下先進技術的研發及產能建設有重大不利影響，將持續與美方進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降至最低。

美國商務部18日宣布，將中芯國際列入實體清單中。美國商務部指出，中芯國際與中國軍方有聯繫，中國政府也正推動「軍民融合」策略，因此美方採取此一行動來保護國家安全。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中指出，美國不容許本土先進科技協助日益好戰的競爭對手。

香港經濟日報報導，中芯國際表示，公司被列入實體清單後，根據規定，針對適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應。

對用於10奈米及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核，同時中芯國際為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

(工商 )