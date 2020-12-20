統一獅首席教練高志綱這次受「班長」張志強之邀，來阿斯貝克青棒訓練營擔任教練，他認為花東球員質都非常好，但就是較缺乏資源及系統性訓練，好手也因此未被發現，「他們的表現比我想像中的還要好。」

高志綱過去曾多次擔任訓練營教練，但來到花東執教卻是頭一遭，「這次是強哥（張志強）問我有沒有空，時間也剛好配合我就一口答應，沒想到規模會是這麼大。」

他認為，後山好手非常多，但就是較缺乏資源及系統性訓練，「讓他們知道know how更重要。」高志綱也對球員表現感到驚艷，「像是熱身時的傳球臂力、接球手的靈活度都很不錯。」

高志綱今天負責指導捕手，從捕手最基本的接、擋球都細心指導，「以前他們接受訓練可能就是一直接，不知道為什麼要這樣做，但我覺得要讓他們知道為什麼要這樣訓練，他們的身體也會有回饋，之後他們也才會知道接下來如何訓練。」

高志綱強調，這3天的訓練營主要是要建立起球員的觀念，讓他們平時訓練時知道為何而練，「不可能3天就讓他們突然變得很好，但透過觀念的傳達，讓他們了解訓練的重點，未來2年他們都可能成為好手。」

(中時 )