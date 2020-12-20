中國大陸商業資訊平台虎嗅網宣布，自周六起停止更新一個月，以「積極營造清朗空間」。媒體分析稱，虎嗅研究總監李彤日前曾發文評論反壟斷，認為當局不宜過度監管，其後突然刪文，外界質疑虎嗅網停止更新可能與該文章有關。近幾年來曾有部份官員、名人或媒體被以「妄議中央」罪名遭整肅，本月12日中共中央政治局會議後，媒體輿論管制疑有收緊跡象。

據《東網》指出，總部設於北京的虎嗅網發公告稱，該網站和應用程式於上周六凌晨起停止更新一個月，進入維護狀態。公告並表示，「虎嗅將積極營造清朗空間，努力為用戶提供更好的服務」，目前尚未見大陸網信辦發出要求虎嗅網整改的公告。

報導說，虎嗅網研究總監李彤李彤上周曾發表題為《反壟斷的同時，要警惕「無壟斷可反」》文章，肯定網絡企業、網絡巨擘為大陸經濟和科技應用帶來的改變，並認為在網路監管的同時，亦應注意大陸在國際競爭上需更多有實力的網路企業加入。陸企征戰全球不能只靠華為一間公司，還要有騰訊、阿里巴巴、字節跳動、小米、比亞迪等。

報導表示，此文章刊出不久後即遭到下架，在內地網路上亦被清除。在此之前，虎嗅亦曾發表一篇名為《阿里會死於甚麼？》的文章，引起網路熱議，但也很快遭到刪除。

《東網》引述大陸財經媒體分析稱，中共中央經濟工作會議上周五落幕，提出明年8項重點工作，包括支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，同時依法規範發展，健全數碼規則，並堅決反對壟斷和不正當競爭行為，在審慎監管下發展金融創新。內地現在把針對網絡巨擘的反壟斷及防止資本無序擴張，視為經濟工作重點，虎嗅上述文章被指與當局唱反調，疑因此被要暫停營運，停止更新一個月做為處分。

(中時新聞網)