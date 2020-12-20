國防部今（20）日表示，中共「山東號」航空母艦(CV-17)及所屬護衛兵力4艘，本（12）月17日自遼寧大連港啟航南駛，20日航經臺灣海峽後，續向南航行。

期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握、監控外，並派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒、監控任務，依規定適切應處。國防部強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。

(中時 )