國防部証實：大陸航母山東號經台海 續向南行 19:252020/12/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸航母山東號 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（20）日表示，中共「山東號」航空母艦(CV-17)及所屬護衛兵力4艘，本（12）月17日自遼寧大連港啟航南駛，20日航經臺灣海峽後，續向南航行。 期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握、監控外，並派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒、監控任務，依規定適切應處。國防部強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。 大陸航母遼寧艦今通過台海 嚴德發黃曙光夜奔橫山指揮所坐鎮 嫦娥五號歸來 帶回2公斤月壤 (中時 ) #國防部 #山東號 #20 #17 #國軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普拚死打復仇戰 學者揭穿真實算計 16:012020/12/20 政治 高雄國際旅展熱鬧開開幕 預估可吸引15～20萬參觀人潮 15:032020/12/18 財經 大陸期貨法即將進入一讀 方星海：繼續推動期貨市場新品種上市 11:422020/12/19 財經 美媒：美國國防部緊急暫停與拜登團隊交接 五角大廈官員震驚 04:412020/12/19 國際 共機擾台疲奔命 元旦戰機不衝場 04:102020/12/20 焦點要聞 日呼籲德派遣軍艦參加美日軍演 支持印太戰略象徵意義大 17:072020/12/20 兩岸 帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成爭終身俸失敗痛失千萬元 07:492020/12/20 社會 今年第12度 美飛彈驅逐艦清晨經台灣海峽還PO照 10:192020/12/19 政治 不是與中國競爭？印度海軍上將：準備採購第3艘航母 22:372020/12/18 兩岸 美國防部交接拜登團隊 突喊停 04:102020/12/20 兩岸要聞 獨家》大陸航母山東號今日進台灣海峽 預估晚上即駛離台海 18:192020/12/20 政治 政治熱門新聞 陳時中準備好32億賠款了嗎？學者預言強推萊豬下場 - 政治 六都市長最新「民調」第一名曝光 網友爆原因 - 政治 萊豬這一仗 前綠委一番話飆民進黨 沈富雄：你完蛋了 - 政治 蘇醫師被陳時中嗆法院見 名嘴看完民調驚吐一句 - 政治 拜登上台兩岸會統一嗎 學者爆：台灣剩3條路 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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