國民黨副秘書長柯志恩今天與國民黨革實院長羅智強去勉勵國民黨青年團幫新任幹部。柯志恩感受到國民黨包袱不輕，不過危機也是轉機，現在「沒有黨產也就沒有糖，當然也就少了螞蟻和蟑螂。」

柯志恩指出，現在可以說是國民黨創黨以來最低潮的時候，時下年輕人對國民黨的標籤幾乎都是負向的，不脫「親共、舔共、車輪黨、傳統」，要跟周圍的朋友說自己加入國民黨，大概就會承接對方的白眼或揶揄訕笑吧。

且現在的國民黨家道中落，沒錢沒位，還要面對光譜兩極的黨內同志，柯志恩感慨，會選在這個時候加入國民黨青年團行列，「真要十足的勇氣。」

柯志恩表示，中國國民黨當初是一群熱血青年創立的，時過126年，卻是敗在不被青年認同，這是何其諷刺之事，每每到各地的基層黨員大會，鮮少甚至是沒有看到年輕的面孔，內心真的是五味雜陳。

柯志恩相信，危機也是轉機，沒有黨產也就沒有糖，「當然也就少了螞蟻和蟑螂」。百年大黨是有很多包袱，如果包袱不減輕，還在懷念good old days，老的機器如何載得動社會那麼多的期待。

(中時 )