好市多熟食區向來受消費者歡迎，但有網友po文哀嚎，最愛的吉拿棒停售了，讓他好傻眼。對此，好市多賣場證實確有其事，全台門市目前已全面停售吉拿棒，據了解，此停售是採購決定，有網友猜測，或許是銷量不佳被汰換，而它未來能不能重出江湖，只要吉拿棒愛好者熱烈反應，不排除有回歸熟食區的可能。

好市多熟食區所販售的吉拿棒，雖非主力商品，但它售價只有39元並不貴，現場購買的吉拿棒趁熱吃，再搭配一杯熱咖啡，就是下午茶最完美的搭配。其實早從10月份就陸續傳出，部份賣場的吉拿棒沒賣了，近日又有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享此事，才引起更大量關注。

吃過的網友回味說，costco的麻花吉拿吃起來有嚼勁，肉桂味沒有很重，吉拿棒上面的糖不會過甜，也不會覺得膩，有人失魂落魄表示，好想再吃一次。另一網友則哀嘆，這半年北漂實習，CP值超高的吉拿，是他每逛好市多必買之物，結果興奮蹦蹦跳跳要買時，看板上竟然沒有它的蹤影，難過的心情可想而知。

《中時新聞網》向好市多賣場求證，全台熟食區的確已停售吉拿棒。客服解釋，熟食區一段時間就會更換品項，主要是想給會員不同的感覺，至於吉拿棒有無重出江湖的可能？客服表示，只要許多消費者向公司反應，公司就會做整體考量，不排除也有機會回歸熟食區。

(中時新聞網)