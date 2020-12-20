中華足協今天舉行2020年度頒獎典禮，除頒發今年度企甲聯賽和木蘭聯賽年度最佳球員、金靴獎、金手套獎、最佳教練獎、公平競爭獎、草根發展獎和終身貢獻獎外，還有今年新增的年度裁判獎項以及地方發展獎。

企甲聯賽和木蘭聯賽年度最佳球員分別由南市台鋼的吳俊青和花蓮女子吳詩萍透過各方投票加總獲得。

吳俊青致詞時說：「對我來說足球沒有世界第一，因為足球是團體運動，這個獎項屬於台鋼團隊每個人，一直以來做為台灣的足球運動員，我們都在理想與現實中拉扯，優秀的足球員很多為了生活都早早離開球場，對此，我感到惋惜。」

「旅外是夢想也是目標，但能旅外的球員畢竟佔少數，唯有好好將我們的聯賽做好，提升台灣聯賽的水平與競爭力，經營球迷讓跟多人一起參與，球員的生命才有辦法延續、孩子們才有目標與舞台，身為大人的我們，有責任與義務為下一代建立適合追尋夢想的環境，我以身為足球運動員為榮。」

受過2次大傷的吳詩萍獲獎時也感謝身邊的家人及隊上的夥伴的幫助，讓自己能夠走出傷痛繼續在足球路上前進。

最佳總教練分別由南市台鋼教練羅智聰與花蓮女子教練朱文彬拿下；來自北市大同的安以恩以單季20顆進球在競爭激烈的金靴獎爭霸戰中脫穎而出，木蘭聯賽金靴則是由台中藍鯨前鋒包欣玄技高一籌以21顆進球拿下。

金手套獎由台中FUTURO門將段霱以出賽1365分鐘僅9顆失球以及木蘭聯賽台北熊讚的門將羅涵靖以出賽766分鐘僅8顆失球的表現下榮獲；木蘭聯賽今年嘗試新增的助攻王獎項則由花蓮女子的譚汶琳以賽季9次助攻奪下。

公平競爭獎則是璉紅台體與台北熊讚獲得，今年起新增的年度裁判獎項，最佳男子裁判獎由曾執法亞運四強賽的游銘訓老師獲得，最佳女子裁判由擁有多次大賽經驗的李翊岐老師獲獎，最佳助理裁判則由郭展佑與盧燕鈴獲頒以及莊恩懿拿下年度最佳新人裁判獎。

而終身貢獻獎今年則由過去曾擔任中華足協秘書長任內籌辦城市聯賽以及大力推動將足球納入黃金計畫的「一指名師」林德嘉教授在邱義仁理事長的獻獎下獲此殊榮。

(中時 )