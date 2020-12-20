林飛帆(民進黨提供)

中共強化對香港和台灣的威脅，民進黨副祕書長林飛帆今天表示，香港的情勢是全球性的連動，台灣與香港皆處於中共侵略的第一線，未來對香港的協助需要跨國性合作。他也呼籲，台灣公民社會和政府需要共同思考進一步強化援港機制。

民進黨今天舉辦「壯大台灣，國家就安全」台南場次座談會，由林飛帆主持，主題為「香港情勢與台灣安全」，邀請中研院社會所研究員吳介民作為主講人，講解美中對抗下的香港情勢，陸委會副主委邱垂正、台灣公民陣線秘書長江旻諺參與對話。

林飛帆表示，過去國民黨甚至近期馬英九都提出的「首戰即終戰」的主張，顯示在野黨仍認為台灣的國家安全似乎只有在中共的善意底下、與中共的政治默契下才可獲得。

他說，此次講座分別從全球情勢、國防安全、香港情勢及經濟安全的角度切入，希望讓民眾從各方面補足對「國家安全」的認知。喚起社會大眾對香港情勢的持續關注，同時也再次感謝過去長期協助政府援港行動的民間團體，期盼透過共同協力，持續強化台灣援港的能量。

對於香港情勢與台灣的連結，林飛帆提出三個觀察：一是去年反送中時台灣正值選舉，國內許多人因此對於香港情勢加以關注，但香港情勢的惡化將成為常態，對於抗爭者的打壓會持續下去，台灣對於香港的關注不應因為選舉結束而有所降低。

其次，他也強調，過去一段時間民進黨政府已有各種援港動作，未來民進黨也邀請台灣公民社會與政府共同思考如何強化援港機制。最後，香港的情勢是全球性的連動，台灣與香港皆處於中共侵略的第一線，未來對香港的協助更需要跨國性的合作。

邱垂正針對目前香港情勢分析，中共對香港的策略除了凸顯《香港基本法》並沒有憲法層次的保留權力意義，也毀棄《中英聯合聲明》中對於香港社會的承諾。《香港基本法》保障港人享有政治權利與表意自由，但北京政府非但毀棄該法，更未善盡政府保障人民權利之責，使香港社會籠罩在人人自危恐懼的陰影下。

他說，台灣作為亞洲國家民主燈塔，一向堅定支持香港對於自由、民主、人權、法治的追求；香港人士來台，政府會依據現行法規、港澳相關條例給予援助，也會強化妥善照顧，安置有需要援助的人。

吳介民談及美中對抗下的香港情勢表示，香港目前處於「未宣布戒嚴的戒嚴狀態」。台灣、香港在中共威脅下相似的地位，使台港產生戰略上的互助關係。他認為，台灣應該思考是否透過香港危機的契機，為台灣的國家發展尋求新的論述，並在「撐港國際隊」中，扮演資訊、後勤與連結的角色，成為全球公民社會的中心。

面對即將到來的挑戰，吳介民建議，可盤點目前的人道救援工作，並完善當前相關法律上的施行細則，以及重新思考後疫情時代香港地位的轉變。

台灣公民陣線秘書長江旻諺則以民間團體經驗，討論反送中運動後港人來台與民間社會援助情況，希望未來政府透過制度化的措施，在減少政府負擔成本的同時，也促成官方與民間援港行動上的配合。

(中時 )