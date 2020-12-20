有「兇版李毓芬」之稱的辣模陳香菱，外型美豔還有魔鬼身材，吸引不少死忠男性粉絲，她也時常會大方曬出辣照，讓粉絲一飽眼福，日前她為了慶祝IG追蹤人數破40萬人，再度曬出破尺度性感照，還疑似不小心露點，讓粉絲們暴動直呼「超有誠意」。

陳香菱13日在IG曬出一張照片，只見她站在學校操場上全身赤裸，僅穿著一條白色綁帶丁字褲，用手遮住重點部位，性感S曲線一覽無遺，火辣指數破表，然而卻有網友發現，陳香菱的手疑似沒有遮好，竟然讓兩點出來見客，頓時掀起熱烈討論。

網友紛紛恭喜她，也忍不住驚呼，「這張超美」、「妳這種照片我⋯」、「車燈頭大改58半直上Zcup」、「這福利也太好了」、「身材不錯」、「有暈」、「只有妳那麼美那麼辣～我愛妳～」、「天氣才17度，但感覺好像是37.8度」、「是不是露點了」、「看到了，還是粉的」。

事實上，陳香菱過去爭議不少，不但自我坦承被喜歡的對象騙發生關係過，「就全部都給了」，也遇過騙財的男友，將她手上兩、三百萬捲走，疑似是指前夫，她甚至還衰被捲入羅志祥的多人運動事件，受到網友們騷擾，所幸她不以為意，還越挫越勇開麵包店，積極發展自己的事業。

(中時新聞網)