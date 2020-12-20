月之美術館推動城市藝術，計畫邁入第二年，創作的藝術品日夜都有不同景致。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

月之美術館推動城市藝術，計畫邁入第二年15組創作隱身巷弄中，希望遊客在拜訪小鎮的過程中，一一發現。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府文化局「漫月美行動─月之美術館2020年度特展」，20日晚間在鹽水區修德拜亭廣場舉行啟燈儀式，由市長黃偉哲親自主持，今年共有15件裝置作品，是月津港燈節之先聲，也是城市藝術，展期將持續至明年3月1日，點燈時間從每晚6點到10點，南市府邀請各地民眾前來參觀。

文化局指出，以鹽水豐厚的歷史文化、生態資源為基底，2019年開始啟動「月之美術館」計畫，今年由短期節慶活動轉型為長期藝術深耕行動，推出「漫月美行動」，晚間點燈儀式由稻草人現代舞蹈團表演揭開序幕，市長黃偉哲、立委賴惠員、鹽水區長姜家彬、台南市議員沈家鳳等人出席啟燈儀式。

黃偉哲說，月津港燈節自縣市合併來連年舉辦，他上任以來也啟動「月之美術館計畫」，將藝術創作與小鎮老街元素結合，像「貓想知燕」、「海中躍動美之城」等作品，都來自年輕人發想，讓這個鹽水再次發光發亮。

文化局表示，「漫月美」在老街巷弄中可見作品，今年也擴及鹽水車站、鹽水觀光美食城及鹽水橋旁的7-11鹽生門市等，文化局還把鹽水小鎮分為6個行動代號區域，只要加入月之美術館line官方帳號，即可依照行動代號蒐集6個展區QR code，讓遊人按代號探尋祕密景點和精彩作品。

文化局說，今年一整年透過藝術實驗與在地共創，前後共舉辦40場推廣活動，吸引超過100位在地居民、學生共同參與，並邀請6組藝術家團隊，共完成15件裝置作品，讓遊客深入探索鹽水小鎮之美。

(中時 )